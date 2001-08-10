Южносахалинца отправили в колонию за убийство бывшей жены

Южно-Сахалинским городским судом вынесен приговор в отношении местного жителя, 1977 года рождения, который признан виновным в умышленном причинении смерти другому человеку.

Судом первой инстанции установлено, что подсудимый, находясь в лесном массиве, расположенном рядом с рекой Сусуя в г. Южно-Сахалинске, распивая спиртные напитки в компании своей бывшей жены, на почве возникшей личной неприязни нанес потерпевшей не менее 7 ударов твердым тупым предметом по телу. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия от отёка головного мозга.

С учетом позиции государственного обвинителя и исследованных по делу доказательств суд назначил подсудимому наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Осужденный, не согласившись с приговором, обжаловал его в суд апелляционной инстанции, сославшись на суровость назначенного наказания.

По итогам изучения материалов дела, с учетом мнения прокурора о доказанности вины осужденного и справедливости назначенного ему наказания, суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения.

Приговор вступил в законную силу, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.