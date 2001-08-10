Сахалинскими полицейскими задержаны браконьеры, выловившие почти 200 камчатских крабов
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области пресечена деятельность участников группы, подозреваемых в незаконной добыче камчатского краба.
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий в районе села Туманово Макаровского района сотрудники полиции задержали четверых граждан, которые на моторной лодке, используя запрещённые орудия лова, незаконно добыли почти 200 особей ракообразных. Действиями браконьеров государству причинён урон в размере трех миллионов рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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