На Сахалине изобличили подозреваемого, обокравшего свою родственницу

В ОМВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 63-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что из её квартиры были похищены денежные средства: 75 тысяч рублей и 300 долларов, а также более 20 тысяч рублей с банковской карты, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили личность гражданина, причастного к совершению данных деяний. Им оказался 28-летний родственник потерпевшей. Выяснилось, что в начале мая молодой человек находился в гостях у своей тети. На протяжении нескольких дней они вдвоем употребляли спиртное. Потерпевшая передавала племяннику деньги на приобретение алкоголя, в связи с этим он знал, где хранятся наличные, которые в один из дней похитил. Также ему было известно, что к номеру телефона родственницы привязана ее банковская карта. В связи с этим он переставил сим-карту потерпевшей в свой телефон и подключил функцию мобильного банка. На протяжении нескольких дней подозреваемый похищал со счета родственницы денежные средства и тратил их на личные нужны.

Теперь ему придетсчя отвечать перед законом.