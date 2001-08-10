На Сахалине сотрудник салона сотовой связи похитил из кассы деньги

В отдел МВД России по Тымовскому городскому округу обратился сотрудник местного салона сотовой связи с просьбой провести проверку по факту обнаружения недостачи в магазине на сумму около 30 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники полиции в ходе работы над делом установили, что к пропаже денежных средств причастен 30-летний местный житель. Как выяснилось, подозреваемый работал в указанном салоне менеджером по продажам и являлся материально-ответственным лицом. 27 мая, находясь на рабочем месте, мужчина похитил из кассы около 30 тысяч рублей, после чего скрылся с места преступления. Затем злоумышленник покинул район. Спустя два дня, когда мужчина вернулся в Тымовское, его задержали сотрудники полиции. Похищенные деньги подозреваемый успел потратить на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.