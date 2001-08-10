Сахалинские полицейские изъяли в лесополосе краденное имущество
Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Тымовскому городскому округу в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 33-летний местный житель, ранее неоднократно судимый, в том числе и за имущественное преступление, подозреваемый в краже из грузового автомобиля.
Ранее за помощью к полицейским обратился мужчина 1987 года рождения. У гражданина из его фуры были похищены два аккумулятора и набор ключей. Ущерб потерпевший оценил в 21 тысячу рублей.
Установлено, что злоумышленник заранее приметил транспортное средство заявителя. Дождавшись, когда стемнеет, он при помощи подручных инструментов снял аккумуляторы с грузового автомобиля, а также прихватил с собой набор гаечных ключей. Краденное он отнес в ближайшую
лесополосу и спрятал там для дальнейшей продажи третьем лицам, но был задержан сотрудниками полиции. Имущество изъято и будет возвращено
законному владельцу, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинскорй области.
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