Сахалинские полицейские изъяли в лесополосе краденное имущество

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Тымовскому городскому округу в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 33-летний местный житель, ранее неоднократно судимый, в том числе и за имущественное преступление, подозреваемый в краже из грузового автомобиля.

Ранее за помощью к полицейским обратился мужчина 1987 года рождения. У гражданина из его фуры были похищены два аккумулятора и набор ключей. Ущерб потерпевший оценил в 21 тысячу рублей.

Установлено, что злоумышленник заранее приметил транспортное средство заявителя. Дождавшись, когда стемнеет, он при помощи подручных инструментов снял аккумуляторы с грузового автомобиля, а также прихватил с собой набор гаечных ключей. Краденное он отнес в ближайшую

лесополосу и спрятал там для дальнейшей продажи третьем лицам, но был задержан сотрудниками полиции. Имущество изъято и будет возвращено

законному владельцу, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинскорй области.