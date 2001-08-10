Сахалинские полицейские изобличили подозреваемого в краже

В отдел МВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 30-летнего местного жителя, который сообщил о пропаже своего сотового телефона. Как выяснили сотрудники уголовного розыска, у заявителя в гостях находилась небольшая компания, в которой также присутствовали малознакомые ему люди. Вместе они употребляли алкогольные напитки.

Один из гостей, 32-летний ране судимый горожанин, дождался, когда присутствующие не будут наблюдать за его действиями и похитил телефон заявителя, а затем поспешил уйти. В ближайший ломбард мужчина сдал похищенный гаджет. В дальнейшем он был доставлен в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Телефон изъят и возвращен законному владельцу.

По данному факту ведется расследование, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.



