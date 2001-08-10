Двое сахалинских пенсионеров пострадали от мошенников за сутки

26 мая в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 74-летней местной жительницы. Пенсионерка сообщила, что у нее похитили 97 тысяч рублей.

Она уточнила, что накануне ей позвонила неизвестная и представилась сотрудником банка. В ходе разговора девушка поинтересовалась, осуществляла ли женщина операцию по переводу 11 тысяч рублей на имя другого человека. Позже позвонил неизвестный и представился старшим специалистом по маркетингу банка. Он сообщил, что сейчас очень распространены мошенничества, связанные с банковскими счетами и картами, и предложил провести ряд операций по банковской карте, чтобы обезопасить её сбережения. Заявительница продиктовала данные карты и пароли, после чего произошло списание денежных средств.

К 70-летней жительнице Углегорска вечером на домашний телефон позвонила неизвестная и представилась адвокатом. Звонившая сообщила, что дочь заявительницы попала в ДТП, и для улаживания проблем, необходимо заплатить. Через час к ней домой пришла неизвестная девушка, которой заявительница отдала 200 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие, сообщала ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.