Двое сахалинских пенсионеров пострадали от мошенников за сутки
26 мая в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 74-летней местной жительницы. Пенсионерка сообщила, что у нее похитили 97 тысяч рублей.
Она уточнила, что накануне ей позвонила неизвестная и представилась сотрудником банка. В ходе разговора девушка поинтересовалась, осуществляла ли женщина операцию по переводу 11 тысяч рублей на имя другого человека. Позже позвонил неизвестный и представился старшим специалистом по маркетингу банка. Он сообщил, что сейчас очень распространены мошенничества, связанные с банковскими счетами и картами, и предложил провести ряд операций по банковской карте, чтобы обезопасить её сбережения. Заявительница продиктовала данные карты и пароли, после чего произошло списание денежных средств.
К 70-летней жительнице Углегорска вечером на домашний телефон позвонила неизвестная и представилась адвокатом. Звонившая сообщила, что дочь заявительницы попала в ДТП, и для улаживания проблем, необходимо заплатить. Через час к ней домой пришла неизвестная девушка, которой заявительница отдала 200 тысяч рублей.
По всем фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие, сообщала ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:29 21 Мая Три из десяти лучших пейзажей России сняты на островах Сахалинской области
12:16 21 Мая Двое сахалинских школьников стали призерами Всесибирской олимпиады
17:05 23 Мая На Сахалине на "Горном воздухе" начались бесплатные занятия по общей физической подготовке
14:27 21 Мая Проспект Победы в Южно-Сахалинске хоть и с замечаниями, но приняли
15:36 29 Апреля Сахалинцам рекомендуют не мешать строителям заниматься капремонтом сетей
15:06 30 Апреля В Александровске-Сахалинском снова начинаются интриги вокруг поста мэра
18:07 1 Мая Южно-Сахалинск восстанавливается после циклона
11:51 1 Мая Непогода на Сахалине не нарушила работу объектов жизнедеятельности
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы думаете, когда откроют большинство границ между странами?