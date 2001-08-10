Сахалинку, задолжавшую более миллиона рублей алиментов, посадили на 10 суток

Жительница Сахалинской области, уклоняющаяся от выплаты алиментных платежей, привлечена к административной ответственности, рассказали ТИА "Острвоа" в пресс-службе УФССП России по Сахалинской области.

В отделении судебных приставов по Корсаковскому району УФССП России по Сахалинской области на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с должницы алиментов на содержание несовершеннолетних детей. В связи с тем, что женщина уклонялась от уплаты алиментов, постоянного заработка не имела, место жительства не сообщала, сумма долга по алиментам составила свыше 1 миллиона рублей.

После установления местонахождения должника, судебным приставом-исполнителем в отношении гражданки было составлено два административных протокола, по результатам рассмотрения которых постановлением мирового судьи должнице назначено административное наказание в виде административного ареста сроком 10 суток.

При этом данная мера не освобождает сахалинку от оплаты задолженности. Более того, дальнейшее бездействие родителя станет основанием для возбуждения в отношении неё уголовного дела за "Неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей".

УФССП России по Сахалинской области призывает родителей ответственно относится к своим обязательствам перед собственными детьми, своевременно и добровольно выплачивать алименты на их содержание.