Тихоокеанское
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Неопытный водитель-курильчанин, управляя автомобилем, столкнулся с КамАЗом

Неопытный водитель-курильчанин, управляя автомобилем, столкнулся с КамАЗом

27 мая 2021 года, в 11 часов 30 минут, 18-летний водитель, стаж вождения которого составляет 1 месяц, управляя автомобилем "Toyota Land Cruiser Prado", в районе дома № 1 ул. Рыбоводная, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Камаз.

В результате ДТП два несовершеннолетних пассажира автомобиля "Toyota Land Cruiser Prado" получили телесные повреждения. По данному факту проводится проверка.

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