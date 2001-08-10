Двое сахалинцев предстанут перед судом за кражу имущества с дачного дома

Сотрудниками следственного отдела Холмского ОМВД окончено расследование уголовного дела в отношении двух жителей села Чапланово, 38 и 43 лет. Фигуранты обвиняются в совершении кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище.

Установлено, что обвиняемые являются двоюродными братьями и проживают по соседству. 14 февраля к 38-летнему фигуранту пришел его родственник и предложил пойти к расположенным неподалеку дачным домам, чтобы похитить из них что-нибудь ценное, на что он сразу согласился. Один из мужчин взял с собой фонарик и рюкзак. Далее они вместе направились в сторону дачного кооператива. Дойдя до места, обвиняемые увидели дом. Дернув ручку двери, 43-летний фигурант обнаружил, что она не заперта. Тогда он вошел в дом, а второй мужчина последовал за ним. Находясь внутри, они начали осматривать помещение в поисках ценных вещей, которые можно похитить. На веранде один из них начал собирать обнаруженные им продукты питания. Также они нашли в доме радиоприемник с наушниками, автомобильную зарядку и другое имущество, которое потом сложили в рюкзак. На выходе они заметили видеокамеру, которая фиксировала все происходящее. Тогда 43-летний фигурант отсоединил от нее аккумулятор и забрал с собой. Рюкзак с похищенным имуществом обвиняемые оставили возле дома, а сами направились дальше по дачному кооперативу в поисках наживы. На обратном пути фигуранты увидели возле дачи, из которой они похитили имущество, свет фонарей. Мужчины решили, что возвращаться за похищенным не будут, так как боялись, что их могут поймать. На следующий день к ним пришли сотрудники полиции и отвезли их в отдел для дальнейшего разбирательства по поводу кражи имущества.

В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в Холмском городском суде, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.