Сахалинка расплачивалась кредиткой знакомого без его ведома

Следственным отделом ОМВД России по Невельскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 43-летней ранее судимой жительницы Горнозаводска, которая обвиняется в краже с банковского счета.

В ходе следствия установлено, что 22 марта обвиняемая находилась в гостях у 64-летнего потерпевшего, с которым совместно распивала спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, мужчина попросил фигурантку сходить в магазин и передал ей свою банковскую карту. Женщина увидела, что на кредитке предусмотрена функция бесконтактной оплаты. В тот момент у нее возникло желание приобрести за чужой счет необходимые ей вещи без ведома потерпевшего. Фигурантка была уверена, что знакомый ничего не заметит и направилась в магазин. Там она при помощи его карты приобрела несколько комплектов нижнего белья, бритвенные станки и дезодоранты. В другом магазине обвиняемая купила спиртное и продукты питания. На обратном пути женщина занесла домой вещи, которые были куплены без разрешения потерпевшего, и направилась к знакомому. Она вернула ему кредитку, и они продолжили употреблять спиртное. Позже, когда алкоголь закончился, мужчина снова передал обвиняемой свою банковскую карту и отправил её в магазин. Фигурантка опять решила воспользоваться кредиткой в своих целях и, действуя по уже проверенной схеме, приобрела с ее помощью еще один комплект нижнего белья и различные шампуни. После этого она вернулась к потерпевшему и отдала ему банковскую карту.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.