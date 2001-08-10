Сахалинец предстанет перед судом за кражу

Следственным Отделом ОМВД России по городскому округу "Охинский" завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину.

Следствием установлено, что в Охе в одно апрельское утро фигурант находился в комнате для персонала автомойки, где он работает. Молодой человек наблюдал за тем, как его коллега взял куртку и вышел с ней из комнаты отдыха, не заметив выпавший из куртки кошелек. Обвиняемый поднял кошелек и обнаружил в нём деньги, часть которых взял себе. Далее он положил кошелек коллеге в карман его куртки, когда тот положил её на диван. Позже фигурант пересчитал похищенные деньги, который он планировал потратить на свои нужды, их было 6 500 рублей. По окончании рабочего дня, он ушел домой вместе с похищенной наличностью. В дальнейшем мужчины встретились уже в отделе полиции, где фигурант вернул потерпевшему деньги.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.