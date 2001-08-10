В Южно-Сахалинске детский сад

По распоряжению главного государственного санитарного врача по Сахалинской области в связи с подозрением на возникновение заболевания кишечной инфекцией с понедельника ,31 мая, на заключительную дезинфекцию закрывается детский сад № 22 "Ивушка", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Учреждение закрывается ориентировочно до четверга. Мероприятия с применением дезинфицирующих средств пройдут в группах, пищеблоке, местах общего пользования. Анализы также будут взяты у сотрудников детского сада: воспитателей и кухработников.

Функционирование детского сада возобновится при получении отрицательных результатов бактериологического контроля на эффективность заключительной дезинфекции.

Напоминаем, родителям важно помнить о соблюдении мер личной гигиены в семье. При недомогании ребенка необходимо незамедлительно обратиться к медикам и оперативно сообщить воспитателю группы о симптомах. Это необходимо, чтобы провести внеплановую обработку помещений.

Отметим, в детских садах также принимается комплекс мер по недопущению возникновения кишечных инфекций.