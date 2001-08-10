На Сахалине при попытке хищения оборудования электроподстанции погиб мужчина
Несанкционированное проникновение в одну из трансформаторных подстанций в селе Мицулевка Анивского района закончилось гибелью мужчины. Основная версия случившегося - хищение электрооборудования. В настоящее время по данному происшествию проводится расследование, рассказали ТИА "Острова" в "Сахалинэнерго".
По предварительной информации, 30 мая около двух часов ночи двое молодых людей спилили замок трансформаторной подстанции и проникли в закрытое распределительное устройство напряжением 10 кВ с целью хищения металлического оборудования. Один из них (на вид 25-30 лет) приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям, вследствие чего был поражен электрическим током.
В связи со случившимся "Сахалинэнерго" еще раз напоминает о недопустимости проникновения на энергообъекты и предупреждает о высокой степени опасности "черного" промысла "металлистов".
О несанкционированном проникновении на подстанции и любых фактах порчи оборудования электросетевых объектов энергокомпания просит сообщать по телефонам диспетчерских служб филиала "Распределительные сети", которые можно найти на сайте ФРС "Сахалинэнерго": https://sakh-frs.ru/
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