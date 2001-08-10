В Холмске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже

24 мая в дежурную часть ОМВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от директора одного из местных предприятий, занимающихся ремонтом и обслуживанием автомобилей. Мужчина сообщил, что с территории организации был похищен багажник от мотоцикла стоимостью 47 тысячи 200 рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники полиции внимательно изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных на территории базы. На них было видно, как неизвестный мужчина кладет кейс в машину без госномеров и уезжает с места преступления.

Несмотря на отсутствие номерных знаков на автомобиле, оперативникам удалось установить личность его владельца. Тот в свою очередь сообщил полицейским, что машина находилась в пользовании его знакомого - 46-летнего жителя Долинска. Оперативники впоследствии задержали последнего и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Похищенное изъято и будет возвращено законному владельцу.