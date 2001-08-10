Житель Южно-Сахалинска задержан за кражу из автомобиля

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратился 23-летний гражданин и сообщил, что у него была похищена куртка, в которой находились документы, кошелек с деньгами и сотовый телефон, расказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний ранее неоднократно судимый житель областного центра.

Выяснилось, что злоумышленник, находясь в районе Железнодорожного переулка, обратил внимание на грузовой автомобиль, который стоял возле магазина. Мужчина видел, что находящиеся рядом работники заняты разгрузкой продуктов. Тогда подозреваемый подошел к транспортному средству и, обнаружив, что грузовик не заперт, проник внутрь. В салоне он нашел куртку заявителя и похитил ее, после чего скрылся с места преступления. Ущерб составил 7 тысяч 100 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.