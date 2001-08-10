Еще нескольких сахалинцев мошенники

В минувшую пятницу, 28 мая, в отдел МВД России по Северо-Курильскому городскому округу поступило заявление от 67-летнего гражданина. Мужчина сообщил, что в феврале с ним связались представители компании, занимающейся торговлей акциями, драгоценными металлами и тому подобными инвестициями. Звонивший вызвался помочь заявителю в совершении торговых сделок, при этом сказал, что чем больше денежных средств он будет вносить на торговую платформу, тем больше он сможет впоследствии заработать. Когда заявитель осуществил переводы в компанию в размере 500 тысяч рублей, сотрудник ему сказал, что необходимо оплатить страховой взнос, чтобы вывести денежные средства с платформы. Как только потерпевший сообщил, что не имеет возможности оплатить страховой взнос, представители компании перестали выходить с ним на связь.

Жительницу Углегорска 1959 года рождения обманул мошенник, который выдавал себя за её давнюю подругу. 28 мая женщина зашла в свой профиль одной известной социальной сети и увидела приглашение от знакомой "вступить в дружбу". Потерпевшая написала, что она и так находится у нее в "друзьях", на что та объяснила, что со страницей возникли проблемы, и она зарегистрировала новую. Затем "подруга" сообщила, что занимается онлайн акцией, проводимой одним известным банком. Якобы такое мероприятие проводится всего раз в 25 лет и связано с получением выплаты за стаж работы. Чем больше стаж, тем значительнее сумма. Затем "знакомая" написала, что у неё на связи сотрудник банка, и попросила заявительницу поскорей указать данные карты, чтобы и та могла получить выплату. Далее женщине стали приходить коды в смс-сообщениях, которые сообщила в ходе переписки. После передачи данных сведений со счета заявительницы были списаны денежные средства в сумме около 25 тысяч рублей.

В субботу, 29 мая, в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 43-летней местной жительницы, сообщившей о том, что у нее мошенники похитили более одного миллиона рублей. Заявительница уточнила, что ей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником банка. Звонившая сказала, что на её имя одобрен кредит, на что она ей ответила, что никаких заявок не подавала. Неизвестная пояснила, что передаст информацию в службу безопасности банка и переведет звонок на другого сотрудника. Последний в ходе разговора пояснил, что данная ситуация опасна и кредит необходимо аннулировать. Для этого необходимо пройти в ближайшее отделение банка, самой оформить данный кредит и перевести полученные деньги куда ей скажут. Заявительница, следуя указаниям "сотрудника безопасности", прошла в отделение, где взяла кредит на сумму 800 тысяч рублей. Далее она вышла из помещения и связалась якобы с сотрудником службы безопасности, который в ходе разговора пояснил, что нужно закрыть кредит через банкомат. Выполняя его указания, потерпевшая обналичила денежные средства и начала переводить их на разные счета. Также лже-работник банка сообщил, что следует сменить номер лицевого счета, но перед этим снять с него все денежные средства и тоже перечислить на названные им счета.

А вот 33-летняя жительница Курильского района попалась на уловки аферистов при приобретении дешёвых авиабилетов с сомнительного ресурса. Она уточнила при обращении в отдел МВД России по Курильскому городскому округу, что у нее похитили более 100 тысяч рублей. Заявительница нашла в сети Интернет сайт, на котором можно приобрести по выгодной цене три авиабилета в Краснодарский край. Потерпевшая перешла по ссылке, где ввела реквизиты своей банковской карты, в том числе защитный код с обратной стороны. Затем ей пришло смс-сообщение с кодом, который она ввела и подтвердила операцию. В итоге с ее счета была списана вышеуказанная сумма. В дальнейшем ей поступило сообщение, что произошел сбой, и необходимо повторить попытку. После этого потерпевшая не больше не смогла зайти на вышеуказанный сайт, а деньги оказались переведены на неизвестный счет.

Юный любитель игр для мобильных устройств был обманут мошенниками на 23 тысячи рублей, которые он перечислил за приобретение аккаунта. В действительности же мошенник разместил в сети интернет ложную информацию, которой и заинтересовался 19-летний островитянин, поверивший незнакомцу.

По указанным фактам возбуждены уголовное дела, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.