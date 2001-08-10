Гражданку Узбекистана за нарушение режима пребывания принудительно выдворят с Сахалина
Специалисты департамента общественной безопасности и контроля неоднократно фиксировали нарушения в части незаконной торговли данной гражданкой Узбекистана. Все материалы передавались в правоохранительные органы в порядке информирования. Накануне во время проведения мероприятий по мониторингу нарушение было зафиксировано в очередной раз, на место был вызван наряд полиции.
По итогу проведенных мероприятий выяснилось, что 33-летняя женщина нарушила режим пребывания на территории РФ, в ближайшее время будет принудительно выдворена за пределы страны. Такое решение принял Южно-Сахалинский городской суд.
При проверке личности гражданка не смогла предъявить документы, удостоверяющие личность, а также документы, подтверждающие законность пребывания на территории страны. Как было установлено, женщина въехала на территорию страны в 2019 году, однако в 2021 году, по истечении разрешенного срока временного пребывания, не продлила срок пребывания и не выехала за пределы РФ, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Помимо принудительного выдворения, суд назначил иностранной гражданке наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.
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