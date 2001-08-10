Мошенники обманывают сахалинцев через социальные сети

В в Управление МВД России по городу Южно-Сахалинску с заявлением о краже денежных средств обратилась 43-летняя местная жительница, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Женщина сообщила, что в популярной социальной сети увидела объявление с опросом от банка, в котором она обслуживается. Данное предложение ее заинтересовало и она прошла по предлагаемой ссылке. Когда потерпевшая ответила на вопросы, в окошке всплыла анкета, в которой она ввела свои персональные данные и реквизиты карты. Далее на ее мобильный телефон пришло смс-сообщение с цифровым кодом, который заявительница также указала в данной анкете. Утром гражданка обнаружила оповещения от банка о списании денежных средств в размере 54 тысяч рублей.

Как оказалось, опрос был подложным, а свои персональные данные женщина ввела в анкете, созданной мошенниками.

По данному факту возбуждено уголовное дело.