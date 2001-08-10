Сахалинка, желая вернуть деньги, похищенные мошенниками, снова попалась на уловку аферистов

31 мая в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление 63-летней местной жительницы. У гражданки обманом похитили почти 99 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Как выяснилось, в декабре минувшего года потерпевшая попалась на уловку мошенников, предложивших ей заработать на интернет-бирже. Тогда гражданка перевела аферистам 560 тысяч рублей.

В мае заявительница увидела в популярной социальной сети объявление об оказании помощи обманутым вкладчикам в возврате утраченных денежных средств.

Заявительница прошла по ссылке и оставила заявку. В скором времени ей позвонила неизвестная женщина, которая попросила отправить имеющиеся у потерпевшей документы. Затем гражданке сообщили, что ее денежные средства находятся в банке Бельгии и в скором времени с ней свяжется сотрудник данного учреждения. Еще через некоторое время заявительнице позвонили уже якобы из-за рубежа и заявили, что для вывода денежных средств необходимо предоставить реквизиты банковской карты и внести конвертацию в размере 98 тысяч 767 рублей на счет, который ей укажут. Женщина перевела деньги, однако возврата средств так и не дождалась.