Руководитель сахалинского института платил деньги несуществующим работникам

Управлением ФСБ России по Сахалинской области выявлена и пресечена противоправная деятельность руководителя одного из высших образовательных учреждений г. Южно-Сахалинска, организовавшего незаконное расходование бюджетных средств путём выплаты заработной платы фиктивно трудоустроенным им в институт лицам, рассказали ТИА "Острова" в УФСБ РФ по Сахалинской области.

В результате противоправных действий директора образовательному учреждению причинён ущерб на сумму более 3,6 млн рублей. В отношении указанного лица следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК России (присвоение, т.е. хищение чужого имущества, совершённое в особо крупном размере).

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.