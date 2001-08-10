Тихоокеанское
информационное агентство
1 Июня 2021
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14:35, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Руководитель сахалинского института платил деньги несуществующим работникам

Руководитель сахалинского института платил деньги несуществующим работникам

Управлением ФСБ России по Сахалинской области выявлена и пресечена противоправная деятельность руководителя одного из высших образовательных учреждений г. Южно-Сахалинска, организовавшего незаконное расходование бюджетных средств путём выплаты заработной платы фиктивно трудоустроенным им в институт лицам, рассказали ТИА "Острова" в УФСБ РФ по Сахалинской области.

В результате противоправных действий директора образовательному учреждению причинён ущерб на сумму более 3,6 млн рублей. В отношении указанного лица следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК России (присвоение, т.е. хищение чужого имущества, совершённое в особо крупном размере).

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

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