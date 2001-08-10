Сахалинец пнул полицейского и теперь отправится под суд

Невельским городским прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Невельского района, обвиняемого

в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, рассказали ТИА "Отсрова" в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

По версии следствия, обвиняемый, находясь у себя в квартире, с силой нанес удар ногой в колено сотруднику полиции, который в этот момент проводил проверочные мероприятия по поступившему в дежурную часть ОМВД России по Невельскому городскому округу сообщению супруги обвиняемого о нанесении ей телесных повреждений. После совершения противоправных действий обвиняемый доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Должностному лицу причинен вред здоровью средней тяжести.

На стадии предварительного следствия обвиняемый вину в совершении инкриминируемого преступления не признал, вместе с тем, в рамках расследования были собраны достаточные доказательства, подтверждающие его виновность.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Невельский городской суд. Обвиняемому грозит наказание до 10 лет лишения свободы.