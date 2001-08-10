На Сахалине нетрезвый водитель въехал в ограждение

В дежурную часть ОСР ДПС ГИБДД по Сахалинской области поступил звонок от очевидца, который сообщил, что в Южно-Сахалинске на улице Крайней водитель внедорожника сбил дорожное сооружение. Дежурный на место происшествия незамедлительно направил экипаж ДПС, рассказали ТИА "Острва" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Прибыв на место, сотрудники обнаружили водителя и пассажира, которые заснули в салоне автомобиля. Как выяснилось позже, 39-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля «Toyota Bighorn». Двигаясь по ул. Крайней в восточном направлении, в районе улицы Карьерной не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение. В результате ДТП никто не пострадал.

За управление автомобиля в состоянии опьянения в отношении нарушителя составлен и направлен в суд административный материал. Водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права на управления транспортным средством на срок до двух лет.

Кроме этого, за повреждение дорожного сооружения нарушителю грозит административный штраф в размере до 10 тысяч рублей. Автомобиль помещен на штрафстоянку.

По данному факту проводится проверка.