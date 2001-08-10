Сахалинца будут судить за три преступления

Следователями следственного отдела ОМВД России по городскому округу "Долинский" завершено расследование уголовного дела по обвинению 23-летнего местного жителя в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В мае прошлого года фигурант, находясь на территории базы, расположенной на улице Бумажной в городе Долинске, на почве личных неприязненных отношений причинил телесные повреждения незнакомому ему мужчине. Конфликту предшествовали следующие события. Потерпевший вместе с двумя знакомыми относил на пункт приема металла холодильник, который его сын нашел на улице и счел бесхозным. В процессе переноса бытовой техники к ним подошли трое неизвестных им ранее молодых людей, которые сообщили, что холодильник нужно вернуть, потому что он принадлежит им. Просьбе незнакомцев они вняли и понесли технику обратно. Добравшись до места, объявившиеся владельцы, в числе которых был фигурант, стали вести себя агресивно. В итоге обвиняемый серьезно избил оппонента, используя подручные предметы.

Минувшей осенью и зимой наступившего года фигурант, будучи лицом, имеющим судимости за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, снова сел за руль в нетрезвом виде.

Как установило следствие, в первый раз он приобрел в магазине спиртные напитки, которые сразу после покупки употребил. Затем воспользовался автомобилем для поездки по городу Долинску. Во время поездки, ставящей под угрозу безопасность участников дорожного движения, молодого человека вскоре остановили сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по городскому округу "Долинский". Водитель был освидетельствован на состояние алкогольного опьянения и отстранен от управления транспортным средством.

Уже в феврале текущего года обвиняемый, управляя другим автомобилем, был снова остановлен сотрудниками ДПС ОГИБДД на улице Комсомольской около дома 30 "а" города Долинска. Поскольку инспектор в ходе разговора с водителем почувствовал, что от того исходит запах алкоголя, ему было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, от которого гражданин отказался.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде, рассказали ТИА "Острова" в УМВД РФ по Сахалинской области.