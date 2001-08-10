Тихоокеанское
информационное агентство
2 Июня 2021
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15:01, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец заправлял автомобиль жены за счет средств компании, в которой работал

Сахалинец заправлял автомобиль жены за счет средств компании, в которой работал

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело за растрату, то есть хищение чужого имущества, совершенные лицом с использованием служебного положения, а равно в крупном размере.

Ранее директор организации, ведущей деятельность автомобильного грузового транспорта и оказывающей услуги по перевозкам, обратился с заявлением о хищении товарно-материальных ценностей, принадлежащих компании. Учреждением было выявлено несоответствие отчетной документации о расходах и оплате израсходованного бензина.

В результате проведения доследственной проверки было установлено, что 38-летний подозреваемый, работавший водителем в данной компании, используя вверенные ему полномочия, с помощью заправочной карты фирмы заправлял автомобиль своей супруги, а также перепродавал топливо третьим лицам.

Своими действиями подозреваемый причинил организации материальный ущерб на сумму не менее 250 тысяч рублей, что является крупным размером. Ведётся следствие, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

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