Житель Южно-Сахалинска знакомился с женщинами, чтобы красть их телефоны
В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 32-летней жительницы областного центра о том, что у нее при неизвестных обстоятельствах был похищен сотовый телефон стоимостью 65 тысяч рублей.
Сотрудникам полиции удалось выяснить обстоятельства произошедшего и установить, что к пропаже телефона причастен 25-летний гражданин. Выяснилось, что в день совершения преступления, подозреваемый находился на работе в одном из досуговых заведений города. Там он познакомился с потерпевшей. Пообщавшись, они вместе направились к ней в гости. Побыв там какое-то время, злоумышленник решил отправиться домой и попросил у женщины телефон, чтобы вызвать такси. Потерпевшая откликнулась на просьбу. Воспользовавшись тем, что женщина отвлеклась, злоумышленник не вернул ей аппарат и ушел под благовидным предлогом. Впоследствии, украденный телефон молодой человек продал, а деньги потратил по своему усмотрению.
Он же спустя некоторое время, находясь также на рабочем месте, познакомился еще с одной женщиной. В ходе общения, подозреваемый попросил ее довезти его до дома. Так как потерпевшая была на машине, она согласилась помочь. Доехав до места, злоумышленник, воспользовавшись тем, что женщина за его действиями не наблюдает, похитил ее телефон из бардачка между сидениями и покинул машину. Спустя некоторое время подозреваемый также перепродал украденный гаджет Ущерб составил 16 тысяч рублей.
В другом случае, подозреваемый, находясь на входе в заведение, где он работал, обратил внимание на двух женщин, которые находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Одна из них достала из кармана своего пальто сотовый телефон и вызвала такси. В тот момент, когда женщина стала убирать устройство обратно в карман, злоумышленник решил его похитить. Воспользовавшись тем, что рядом много людей, он подошел к ней и незаметно вытащил из кармана устройство. Смартфон подозреваемый впоследствии, продал. Ущерб составил 7 тысяч рублей.
По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области..
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