На Сахалине полицейские изъяли у мужчины краснокнижную рыбу
В ходе несения службы на участке автодороги Невельск-Томари инспекторами ДПС был остановлен автомобиль иностранного производства под управлением 50-летнего жителя села Ильинское. При осмотре салона машины стражи порядка обнаружили двух тайменей. Данный вид рыбы лососевых пород является исчезающим, занесен в Красную книгу России и запрещен к вылову.
В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что подозреваемый осуществил вылов тайменя на одном из местных водоемов. При этом мужчина знал, что данный вид рыбы запрещен к добыче.
Возбуждено уголовное дело сообщает пресс-служба УМВД РФ по Сахалинской области.
На территории Сахалинский области проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Путина – 2021". В связи с этим, УМВД России по Сахалинской области напоминает об уголовной ответственности, предусмотренной статьями 256 и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание, которое может грозить по статье 256 УК РФ - лишение свободы до пяти лет. За незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет со штрафом в размере до трех миллионов рублей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:13 Сегодня Открылась выставка "Путешествие в миф коренных народов Сахалина"
09:51 Сегодня На первом молодежном форуме в Холмске займутся благоустройством города
10:19 Сегодня Региональный проект «Забота 65+» нашел отклик у южносахалинцев
11:38 Сегодня Сахалинские строители изучают бережливые технологии
11:43 27 Мая Иностранных граждан на Сахалине призывают работать легально
14:56 27 Мая Южносахалинцы до 30 мая еще могут успеть проголосовать за объекты благоустройства
16:12 27 Мая С июня на Сахалине запускают морские экскурсии на катамаранах
09:15 28 Мая За первый квартал на Сахалине зарегистрирована естественная убыль населения
12:01 3 Мая На Сахалине пункты вакцинации будут работать все майские праздники
09:04 4 Мая Неработающим сахалинским пенсионерам рассказали, куда они могут бесплатно слетать на отдых
10:43 5 Мая Анивский район готовится к параду Победы
09:28 7 Мая На Сахалине в суд направлено дело о массовой вырубке леса
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы думаете, когда откроют большинство границ между странами?