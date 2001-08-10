На Сахалине полицейские изъяли у мужчины краснокнижную рыбу

В ходе несения службы на участке автодороги Невельск-Томари инспекторами ДПС был остановлен автомобиль иностранного производства под управлением 50-летнего жителя села Ильинское. При осмотре салона машины стражи порядка обнаружили двух тайменей. Данный вид рыбы лососевых пород является исчезающим, занесен в Красную книгу России и запрещен к вылову.

В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что подозреваемый осуществил вылов тайменя на одном из местных водоемов. При этом мужчина знал, что данный вид рыбы запрещен к добыче.

Возбуждено уголовное дело сообщает пресс-служба УМВД РФ по Сахалинской области.

На территории Сахалинский области проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Путина – 2021". В связи с этим, УМВД России по Сахалинской области напоминает об уголовной ответственности, предусмотренной статьями 256 и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание, которое может грозить по статье 256 УК РФ - лишение свободы до пяти лет. За незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет со штрафом в размере до трех миллионов рублей.