Тихоокеанское
информационное агентство
3 Июня 2021
Сегодня 16:26
73,50|89,69|66,91
Алексей Белик встретится с жителями Южно-Курильского района
15:05, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине завели уголовное дело за ложный донос

На Сахалине завели уголовное дело за ложный донос

В дежурную часть ОМВД России по Невельскому городскому округу поступило заявление от 46-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что из его квартиры пропали четыре тысячи рублей и указал, кто может быть причастен к данной краже. По мнению заявителя, хищение совершила его сожительница, которая в настоящий момент находится в городе Холмске.

На место выехали сотрудники следственно-оперативной группы, которые ознакомили гражданина под роспись об ответственности за заведомо ложные сведения о совершении преступления.

После звонка из полиции вышеупомянутая женщина поспешила вернуться. Выяснилось, что противоправных деяний она не совершала.

В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что гражданин вместе со своей сожительницей находились в гостях. После гражданка уехала по делам в город Холмск, нечаянно прихватив ключи от квартиры, где они проживают. Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, несколько раз звонил даме сердца и просил вернуться обратно, на что последняя отвечала отказом. Позже гражданин через соседский балкон проник в свою квартиру. Так как он был зол и хотел проучить женщину, он позвонил в дежурную часть полиции и заявил о пропаже денег.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы думаете, когда откроют большинство границ между странами?