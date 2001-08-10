На Сахалине завели уголовное дело за ложный донос
В дежурную часть ОМВД России по Невельскому городскому округу поступило заявление от 46-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что из его квартиры пропали четыре тысячи рублей и указал, кто может быть причастен к данной краже. По мнению заявителя, хищение совершила его сожительница, которая в настоящий момент находится в городе Холмске.
На место выехали сотрудники следственно-оперативной группы, которые ознакомили гражданина под роспись об ответственности за заведомо ложные сведения о совершении преступления.
После звонка из полиции вышеупомянутая женщина поспешила вернуться. Выяснилось, что противоправных деяний она не совершала.
В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что гражданин вместе со своей сожительницей находились в гостях. После гражданка уехала по делам в город Холмск, нечаянно прихватив ключи от квартиры, где они проживают. Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, несколько раз звонил даме сердца и просил вернуться обратно, на что последняя отвечала отказом. Позже гражданин через соседский балкон проник в свою квартиру. Так как он был зол и хотел проучить женщину, он позвонил в дежурную часть полиции и заявил о пропаже денег.
По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
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