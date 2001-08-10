Сахалинец украл 200 метров силового кабеля со стройки в Корсакове

В ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от представителя одной из местных строительных компаний. Со слов заявителя, кто-то незаконно проник на территорию строящегося объекта и похитил 200 метров силового кабеля, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого - 20-летнего жителя, ранее судимого за кражу гражданина.

Установлено, что в ночное время суток злоумышленник проник на огороженную территорию, сорвал навесной замок со складского контейнера и похитил кабель, принадлежащий предприятию. Украденное он сдал в пункт приема металла, а вырученные деньги потратил.

Ущерб потерпевшая сторона оценила в сумму, превышающую 16 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.