Сахалинец украл 200 метров силового кабеля со стройки в Корсакове
В ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от представителя одной из местных строительных компаний. Со слов заявителя, кто-то незаконно проник на территорию строящегося объекта и похитил 200 метров силового кабеля, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого - 20-летнего жителя, ранее судимого за кражу гражданина.
Установлено, что в ночное время суток злоумышленник проник на огороженную территорию, сорвал навесной замок со складского контейнера и похитил кабель, принадлежащий предприятию. Украденное он сдал в пункт приема металла, а вырученные деньги потратил.
Ущерб потерпевшая сторона оценила в сумму, превышающую 16 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.
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