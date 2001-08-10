В Томаринском районе двое подростков на похищенные деньги скупали товары в магазинах
В дежурную часть ОМВД России по Томаринскому городскому округу поступило заявление от 33-летней владелицы продуктового магазина в селе Пензенском. Женщина сообщила, что из торгового помещения неизвестные похитили из кассы около 50 тысяч рублей и товары на сумму более 5 тысяч рублей.
Сотрудники полиции выехали на место происшествия, провели осмотр и в ходе дальнейших розыскных мероприятий установили причастных к противоправному деянию. Ими оказались двое несовершеннолетних жителей села Пензенское 15 и 13 лет.
Выяснилось, что подростки решили совершить кражу из магазина, расположенного в двухэтажном многоквартирном доме. Молодые люди знали, что внутри установлены камеры видеонаблюдения. Для того, чтобы остаться незамеченными, они, находясь в подъезде дома, при помощи электрощита отключили свет во всем здании. При этом юноши использовали перчатки, чтобы не оставлять следов. Далее они направились к магазину и путем отжатия рольставен проникли внутрь. Оттуда подозреваемые похитили около 50 тысяч рублей, несколько бутылок крепкого алкоголя и другие товары на сумму более 5 тысяч рублей. На следующий день рано утром молодые люди направились в райцентр, где, прогуливаясь по магазинам, скупали дорогостоящие товары. Об этом в полицию сообщили местные жители, которые обратили внимание на незнакомых им подростков.
С целью проверки информации на место выдвинулся инспектор ПДН. Также по городу на личном автомобиле проезжал во внеслужебное время сотрудник полиции, который заметил убегающих подростков. Младшего из них он знал, так как тот уже попадал в поле зрения правоохранителей. Полицейский стал их догонять. Юные правонарушители в попытке скрыться спустились к прибрежной зоне, где находились две сотрудницы Томаринского ОМВД. Они, увидев убегающих подростков и сотрудника полиции, следовавшего за ними, оказали содействие коллеге. Женщины сели в автомобиль, обогнали ребят и перекрыли им путь. После этого подростки были доставлены в районный отдел МВД, где стало известно, что именно они причастны к краже из магазина. У них были изъята приобретенная ими на похищенные деньги техника и одежда.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение. 13-летний молодой человек направлен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД области, а у старшего взято обязательство о явке, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе областного управления МВД.
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