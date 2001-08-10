Житель Макарова предстанет перед судом за нетрезвую езду

Следственным отделом ОМВД России по Макаровскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления).

Как сообщили ТИА "Острова" в УМДВ РФ по Сахалинской области, в ходе следствия установлено, что фигурант вечером 13 февраля 2021 года, имея две непогашенные судимости за совершение в состоянии опьянения преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ, снова в нетрезвом виде сел за руль автомобиля его сожительницы и поехал по городу Макарову.

Во время движения водитель был остановлен сотрудниками ДПС ОГИБДД отделения МВД России по Макаровскому городскому округу. Ввиду наличия внешних признаков опьянения инспектор ДПС отстранил фигуранта от управления транспортным средством. Проведенное освидетельствование подтвердило состояние опьянение.

Уголовное дело направлено в суд.