Житель Долинска предстанет перед судом за кражу двух самокатов

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Долинский» завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Установлено, что 38-летняя потерпевшая в прошлом году приобрела своему сыну самокат. После прогулок подросток заносил его в дом, но 18 марта мальчик оставил роллер в подъезде, не пристегнув его противоугонным тросом. Этим воспользовался 16-летний обвиняемый, который в тот день, прогуливаясь по городу, зашел в вышеуказанный подъезд. Там фигурант как раз и обнаружил данный самокат, рядом с которым стоял еще один. Молодой человек решил похитить их. Со слов обвиняемого, он просто хотел покататься. Взяв один самокат фигурант вышел с ним на улицу, покатался около 20 минут и спрятал в подъезде другого жилого дома. После этого злоумышленник вернулся за вторым роллером. Осмотревшись по сторонам и убедившись, что рядом никого нет, подросток похитил вышеуказанный самокат и спрятал его уже в подъезде дома, где он проживает. Роллеры были изъяты сотрудниками полиции и возвращены владельцам.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу, сообщили ТИА "Острова" в пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.