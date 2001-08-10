Сахалинец обокрал девушку, застрявшую на машине в снегу
Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Долинский» завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Южно-Сахалинска, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 167 УК РФ - умышленное повреждение чужого имущества, а также п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража с причинением значительного ущерба гражданину.
Установлено, что в 16 февраля потерпевшая ехала на своем автомобиле из Южно-Сахалинска в село Быков. Проехав Долинск, потерпевшая попала в неприятную ситуацию: ее машина начала буксовать в снегу, и женщина не могла сдвинуться с места. Она приняла решение оставить автомобиль на обочине дороги, а самой добраться домой на попутном транспорте.
В это время из Южно-Сахалинска в сторону села Быков на такси ехал обвиняемый. В машине находился еще один ему ранее неизвестный мужчина. По пути таксист подобрал еще двух попутчиков возрастом около 25 лет, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Проехав еще какое-то расстояние, машина такси также застряла в снегу. Обвиняемый и двое молодых людей вышли на улицу. Там компания увидела оставленный без присмотра автомобиль потерпевшей.
Подойдя к нему, они увидели, что машина закрыта. Двое парней сказали фигуранту, что неподалеку, на выезде из Долинска, у них стоит автомобиль, на котором они могут добраться до села Быков, но для этого им нужен аккумулятор. Компания решила похитить указанное устройство из автомобиля потерпевшей. Для этого молодые люди начали пытаться попасть внутрь машины, стали бить по стеклам и дергать дверные ручки. Попав внутрь, они открыли капот и похитили аккумулятор, после чего установили его в другую машину.
Молодые люди предложили обвиняемому поехать с ними в Долинск, но он отказался и пешком направился в сторону села Быков. На следующий день потерпевшая добралась до своего автомобиля и увидела разбитое лобовое стекло, мятый капот, и другие повреждения. Ущерб составил около 50 тысяч рублей.
Материалы уголовного дела переданы в суд и будут рассмотрены по существу. В отношении двух соучастников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщили ТИА "Острова" в полиции региона.
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