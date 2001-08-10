Диван, наушники и доски: интернет-мошенники обманули ещё троих сахалинцев
Три факта мошенничества зарегистрированы в Сахалинской области.
7 июня в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 54-летней местной жительницы. Женщина увидела в сети Интернет объявление о продаже дивана и решила его приобрести. Через приложение она написала продавцу, и он предложил заявительнице оформить доставку через сайт. Потерпевшая прошла по указанной ссылке, ввела реквизиты своей карты и защитный код, после чего с ее банковского счета произошло списание более 12 тысяч рублей. В дальнейшем связь с абонентом прервалась, так как последний на сообщения и звонки перестал отвечать.
А в ОМВД России по Анивскому городскому округу поступило заявление от 18-летнего местного жителя. Накануне заявитель также разместил объявление о продаже наушников. В дальнейшем заявителю написал неизвестный с предложением купить товар. В ходе переписки заявителю было предложено оформить доставку через сайт. Для этого он перешел по ссылке, где ввел свои данные, после чего с банковского счета произошло списание денежных средств в сумме 20 тысяч рублей.
В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратилась жительница областного центра. Потерпевшей необходимо было заказать доски для строительства забора на своём участке. Она нашла в сети Интернет индивидуального предпринимателя, специализирующегося на данной деятельности. В ходе общения мужчина ввел потерпевшую в заблуждение и обманным путем похитил 270 тысяч 407 рублей. Далее связь с подозреваемым оборвалась.
По всем фактам возбуждены уголовные дела, в настоящее время проводятся следственные действия. Об этом ТИА "Острова" рассказали в областном управлении МВД России.
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