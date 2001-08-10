Тихоокеанское
информационное агентство
9 Июня 2021
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16:54, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Курильчанка чуть не зарезала соседа, пускавшего о ней сплетни

Курильчанка чуть не зарезала соседа, пускавшего о ней сплетни

Курильским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области (с местом дислокации в г. Северо-Курильск) в отношении 45-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

По версии следствия, между подозреваемой и 42-летним жителем портового города произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений, вызванных распространением последним информации, порочащей честь и достоинство женщины.  В начале апреля 2021 года, подозреваемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, встретила обидчика в коридоре одного из общежитий, где они оба проживали. Между мужчиной и женщиной вновь возникла ссора во время которой последняя нанесла не менее 4 ударов, имевшимся при себе ножом, в область живота и грудной клетки потерпевшего, после чего с места происшествия скрылась.

Потерпевшему удалось самостоятельно добраться до своей квартиры, где он обратился  к соседям, которые вызвали сотрудников скорой медицинской помощи. Мужчину своевременно доставили в  лечебное учреждение и прооперировали.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения. Расследование продолжается.

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