Житель Южно-Сахалинска запинал насмерть женщину за рассказ о корпоративе

Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области окончено расследование уголовного дела по обвинению 58-летнего приезжего с материка в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом ТИА "Острова" рассказали в следственном органе.

По версии следствия, в декабре 2020 года 53-летняя потерпевшая вернулась домой с корпоратива в состоянии алкогольного опьянения, после чего продолжила распивать спиртное в компании своего сожителя. Во время употребления алкоголя она рассказывала ему о прошедшем корпоративе и своем бывшем муже, чем вызвала у обвиняемого чувство ревности. На данной почве между ними возникла ссора, во время которой последний нанес не менее 61 удара ногами и руками по телу, голове, шее и конечностям потерпевшей.

Смерть женщины наступила на месте происшествия в результате тупой травмы грудной клетки, осложнившейся острой дыхательной недостаточностью.

По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд, для рассмотрения по существу.