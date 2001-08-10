В Ногликах в автоаварии пострадал подросток

В Ногликах 8 июня 2021 года в 22 часа 25 минут 43-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Toyota Town Ace", двигаясь по ул. Вокзальной (второстепенной дороге) в восточном направлении, на перекрёстке с ул. Мостовой (главная дорога) не уступила дорогу и совершила столкновение с автомобилем "Lexus".

Как сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД МВД РФ по Сахалинской область, в результате ДТП 42-летний водитель автомобиля "Lexus" и 2 пассажира автомобиля "Toyota Town Ace", 1 из которых несовершеннолетний, получили телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.