Тихоокеанское
информационное агентство
9 Июня 2021
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Загруженный перекрёсток в Южно-Сахалинске закроют на ремонт
12:42, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Ногликах в автоаварии пострадал подросток

В Ногликах в автоаварии пострадал подросток

В Ногликах 8 июня 2021 года в 22 часа 25 минут 43-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Toyota Town Ace", двигаясь по ул. Вокзальной (второстепенной дороге) в восточном направлении, на перекрёстке с ул. Мостовой (главная дорога) не уступила дорогу и совершила столкновение с автомобилем "Lexus".  

Как сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД МВД РФ по Сахалинской область, в результате ДТП 42-летний водитель автомобиля "Lexus" и 2 пассажира автомобиля "Toyota Town Ace", 1 из которых несовершеннолетний, получили телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

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