Тихоокеанское
информационное агентство
9 Июня 2021
Сегодня 17:29
72,83|88,64|66,91
Загруженный перекрёсток в Южно-Сахалинске закроют на ремонт
14:58, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец похитил металлические изделия с территории корсаковской организации

Сахалинец похитил металлические изделия с территории корсаковской организации

В ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от бригадира одной из местных организаций.  Со слов заявителя, кто-то похитил три бухты с металлической проволокой, сообщили ТИА «Острова» в полиции островов.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого - 38-летнего жителя Корсакова, ранее уже судимого.

Установлено, что в ночное время суток злоумышленник проник на неогороженную территорию, где лежало вышеуказанное имущество, принадлежащее предприятию. Украденное он продал неизвестному, а вырученные деньги потратил.

Ущерб потерпевшая сторона оценила в сумму около 16 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации  - кража. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Где вы проведёте отпуск-2021?