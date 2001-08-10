Сахалинец похитил металлические изделия с территории корсаковской организации

В ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от бригадира одной из местных организаций. Со слов заявителя, кто-то похитил три бухты с металлической проволокой, сообщили ТИА «Острова» в полиции островов.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого - 38-летнего жителя Корсакова, ранее уже судимого.

Установлено, что в ночное время суток злоумышленник проник на неогороженную территорию, где лежало вышеуказанное имущество, принадлежащее предприятию. Украденное он продал неизвестному, а вырученные деньги потратил.

Ущерб потерпевшая сторона оценила в сумму около 16 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации - кража. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.