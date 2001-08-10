Мошенники обманом заставили сахалинца отдать им валюту

8 июня в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 51-летнего жителя села Дальнее. Накануне ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Потерпевшему сообщили, что по банковской карте заявителя произошла подозрительная операция и во избежание потери денег необходимо срочно сообщить номер банковской карты и cvc-код с оборотной стороны. После того как заявитель сообщил данные реквизиты, с карты списалось 717 долларов 50 центов США, сообщили ТИА «Острова» в УМВД РФ по Сахалинской области.

В этот день также поступило заявление от 63-летней жительницы города Александровск-Сахалинский. Пенсионерка сообщила полицейским о том, что неизвестные похитили вышеописанным способом с ее карты 41 тысячу рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.