Тихоокеанское
информационное агентство
9 Июня 2021
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Загруженный перекрёсток в Южно-Сахалинске закроют на ремонт
14:59, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Мошенники обманом заставили сахалинца отдать им валюту

Мошенники обманом заставили сахалинца отдать им валюту

8 июня в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 51-летнего жителя села Дальнее. Накануне ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Потерпевшему сообщили, что по банковской карте заявителя произошла подозрительная операция и во избежание потери денег необходимо срочно сообщить номер банковской карты и cvc-код с оборотной стороны. После того как заявитель сообщил данные реквизиты, с карты списалось 717 долларов 50 центов США, сообщили ТИА «Острова» в УМВД РФ по Сахалинской области.

В этот день также поступило заявление от 63-летней  жительницы города Александровск-Сахалинский. Пенсионерка сообщила полицейским о том, что неизвестные похитили вышеописанным способом с ее карты 41 тысячу рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

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