В Тымовском районе сотрудники полиции задержали граждан, угнавших мотоцикл

Сотрудниками ОМВД России по Тымовскому городскому округу задержаны 19-летний житель села Белоречье и 18-летний житель села Ясное, подозреваемые в совершении угона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Установлено, что 8 июня молодые люди, находясь дома у одного из них в селе Белоречье, решили похитить у другого жителя села, проживающего на этой же улице, мотоцикл. Поздней ночью они пробрались к потерпевшему на территорию дома, принеся с собой лом, которым вскрыли навесной замок на гараже. Чтобы не разбудить весь поселок и не привлечь к себе внимания, они откатили транспортное средство за пределы населенного пункта. Там уже завели и поехали кататься. В какой-то момент транспортное средство заглохло и они бросили его в кустах, а сами разошлись по домам. Через несколько дней потерпевший приехал домой и обнаружил, что гараж взломан, а транспорт похищен и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 166 УК РФ – неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

В отношении подозреваемых, уже ранее судимых, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.