В Южно-Сахалинске поймали продавщицу метилэфедрона

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области задержана 31-летняя ранее судимая жительница областного центра, подозреваемая в незаконном сбыте наркотиков. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейским поступила информация, что указанная гражданка, проживая на съемной квартире, сбывает запрещенные к обороту вещества наркозависимым лицам.

В результате проведенных мероприятий оперативники задержали одного из «клиентов» подозреваемой после того, как он приобрел у нее очередную дозу дурмана. В дальнейшем, при обследовании квартиры злоумышленницы, полицейские обнаружили и изъяли футляр с пятью свертками порошкообразного вещества. Экспертиза подтвердила, что данное вещество является наркотиком синтетического производства N-метилэфедрон массой 1, 74 грамма.

В отношении подозреваемой возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт и пересылка наркотических средств) и ч. 2 ст . 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере). Ведется следствие.