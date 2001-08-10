Двое пьяниц из Смирных ограбили беззащитную пожилую мать знакомого

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Смирныховский» окончено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей 31 и 25 лет, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 161 УК РФ - грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище. Об этом ТИА "Острова" рассказали в полиции региона.

Установлено, что 8 февраля текущего года фигуранты совместно распивали спиртное. Когда алкоголь закончился, обвиняемые начали думать, где найти деньги, чтобы приобрести еще спиртного. Один из злоумышленников предложил пойти к их общему знакомому, чтобы взять у него денежные средства, на что другой согласился. Когда обвиняемые пришли по нужному им адресу, дверь им открыла 73-летняя мать знакомого. Женщина сообщила, что сейчас сына нет дома. Тогда злоумышленники без разрешения зашли в жилище и начали осматривать дом. Женщина ничего не могла сделать, так как была слаба после перенесенного ранее инсульта.

Убедившись, что их знакомого действительно нет дома, фигуранты начали требовать от потерпевшей 5 тысяч рублей, якобы в счет долга ее сына. Когда заявительница сообщила, что денег нет, злоумышленники обыскали комнату ее сына, а ничего не найдя, открыто похитили из гостиной телевизор с цифровой приставкой.

Украденное имущество фигуранты оставили на временное хранение у общей знакомой. Впоследствии оно было изъято сотрудниками полиции после задержания злоумышленников. Похищенное возвращено законной владелице.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде. Санкции статьи предусматривают до 7 лет лишения свободы.