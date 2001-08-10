В селе Леонидово вытащили из дома мопед и кучу металла

В отдел МВД России по Поронайскому городскому округу обратился 56-летний местный житель с заявлением по факту кражи имущества из принадлежащего ему дома. Сумма ущерба составила 60 тысяч рублей.

Как рассказали ТИА "Острова" в УМВД РФ по Сахалинской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности подозреваемого, сотрудники уголовного розыска изобличили гражданина, причастного к хищению. Как выяснилось, 38-летний житель районного центра, проезжая в селе Леонидово мимо частного дома заявителя, оставленного на некоторое время без присмотра, обратил на него внимание и решил заглянуть внутрь.

Пройдя в помещение, он присмотрел некоторые вещи, которые могут быть полезны ему лично, а на продаже других можно будет подзаработать. Понимая, что ввиду габаритов некоторых предметов самостоятельно ему не удастся похитить всё желаемое, он озадачился поисками помощника. Найдя такового и введя его в заблуждение касаемо своих противоправных намерений, в ночь с 4 на 5 июня они вынесли из дома чужое имущество, среди которого были мопед, металлические бидоны, полимерные ёмкости объемом по 50 литров каждая и прочее. Мопед злоумышленник оставил себе, а остальное сдал в пункт приёма металлолома.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в, б» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.