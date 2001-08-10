В селе Леонидово вытащили из дома мопед и кучу металла
В отдел МВД России по Поронайскому городскому округу обратился 56-летний местный житель с заявлением по факту кражи имущества из принадлежащего ему дома. Сумма ущерба составила 60 тысяч рублей.
Как рассказали ТИА "Острова" в УМВД РФ по Сахалинской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности подозреваемого, сотрудники уголовного розыска изобличили гражданина, причастного к хищению. Как выяснилось, 38-летний житель районного центра, проезжая в селе Леонидово мимо частного дома заявителя, оставленного на некоторое время без присмотра, обратил на него внимание и решил заглянуть внутрь.
Пройдя в помещение, он присмотрел некоторые вещи, которые могут быть полезны ему лично, а на продаже других можно будет подзаработать. Понимая, что ввиду габаритов некоторых предметов самостоятельно ему не удастся похитить всё желаемое, он озадачился поисками помощника. Найдя такового и введя его в заблуждение касаемо своих противоправных намерений, в ночь с 4 на 5 июня они вынесли из дома чужое имущество, среди которого были мопед, металлические бидоны, полимерные ёмкости объемом по 50 литров каждая и прочее. Мопед злоумышленник оставил себе, а остальное сдал в пункт приёма металлолома.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в, б» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
11:34 2 Июня Жители Южно-Сахалинска могут сделать прививку от коронавируса без записи и ожидания
09:13 3 Июня Открылась выставка "Путешествие в миф коренных народов Сахалина"
13:49 3 Июня На Сахалине в детском саду "Лесная сказка" выявлена острая кишечная инфекция
16:05 3 Июня Стоянку у Чертова моста на Сахалине продлили для любителей фотосессий
09:29 21 Мая Три из десяти лучших пейзажей России сняты на островах Сахалинской области
09:15 28 Мая За первый квартал на Сахалине зарегистрирована естественная убыль населения
17:05 23 Мая На Сахалине на "Горном воздухе" начались бесплатные занятия по общей физической подготовке
16:26 20 Мая Российские и зарубежные эксперты собрались на Дальневосточном форуме экологичного транспорта в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 15:18 Сегодня В селе Леонидово вытащили из дома мопед и кучу металла
- 14:58 Сегодня Сахалинец похитил металлические изделия с территории корсаковской организации
- 12:42 Сегодня В Ногликах в автоаварии пострадал подросток
- 17:25 Вчера Работников сахалинского министерства ЖКХ учат правильно выбрасывать мусор
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Где вы проведёте отпуск-2021?