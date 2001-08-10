На трассе Южно-Сахалинск – Холмск нашли машину с наркотиками

09 июня 2021 года, в 05 часов 35 минут, в ходе несения службы инспекторами ДПС ГДПС ГИБДД ОМВД России по Анивскому городскому округу в районе 18 км+700 м автодороги Южно-Сахалинск-Холмск был остановлен автомобиль японского производства под управлением 42-летнего гражданина.

При проверке документов водитель и пассажиры вели себя взволнованно, на вопросы отвечали невнятно. Инспекторами ДПС было принято решение провести личный осмотр, а также осмотр транспортного средства. В ходе осмотра в ручке задней левой двери транспортного средства был обнаружен медицинский шприц с иглой с красно-бурым наслоением, три прозрачных колбы с темным веществом внутри, также под передним левым пассажирским сиденьем была обнаружена пластиковая бутылка 0,5 литра с темным наслоением внутри. Кроме того, у 26-летней пассажирки транспортного средства был обнаружен прозрачный пакет, внутри которого было вещество белого цвета, предположительно наркотическое.

Для дальнейшего разбирательства на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Обнаруженные вещества изъяты и отправлены на исследование.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой, будет принято решение, сообщили ТИА «Острова» в ОГИБДД ОМВД России по Анивскому городскому округу.