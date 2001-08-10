Тихоокеанское
информационное агентство
10 Июня 2021
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15:19, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Шахтёрска может сесть за то, что замахнулся табуреткой

Житель Шахтёрска может сесть за то, что замахнулся табуреткой

Сотрудниками отдела ОМВД России по Углегорскому городскому округу в ходе проверки сообщения было установлено, что в середине мая 37-летний, ранее неоднократно судимый житель Шахтерска находился в гостях, где распивал в компании знакомых алкогольные напитки. В процессе у него возник личный конфликт с одной гостьей. Во время ссоры подозреваемый схватил металлический табурет, замахнулся им на женщину и начал высказывать угрозы убийством. Слова мужчины потерпевшая восприняла реально и, опасаясь за свою жизнь, сообщила о произошедшем в полицию.

Как сообщили ТИА «Острова» в полиции Сахалинской области, в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 – угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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