Житель Шахтёрска может сесть за то, что замахнулся табуреткой

Сотрудниками отдела ОМВД России по Углегорскому городскому округу в ходе проверки сообщения было установлено, что в середине мая 37-летний, ранее неоднократно судимый житель Шахтерска находился в гостях, где распивал в компании знакомых алкогольные напитки. В процессе у него возник личный конфликт с одной гостьей. Во время ссоры подозреваемый схватил металлический табурет, замахнулся им на женщину и начал высказывать угрозы убийством. Слова мужчины потерпевшая восприняла реально и, опасаясь за свою жизнь, сообщила о произошедшем в полицию.

Как сообщили ТИА «Острова» в полиции Сахалинской области, в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 – угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.