Сахалинец украл велосипед и продал за 500 рублей

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 28-летнего жителя села Дальнее, у которого был похищен велосипед стоимостью 7 тысяч рублей. Потерпевший оставил транспортное средство без присмотра в подъезде, чем не преминул воспользоваться неизвестный.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, в ходе последовавшего разбирательства сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 35-летний житель Бурятии. Как выяснилось, мужчина специально дождался, когда в подъезд кто-либо зайдет, придержал дверь и зашел следом. Он намеревался попасть в гости к своему знакомому, чтобы занять денег. Дверь ему никто не открыл, тогда подозреваемый увидел в подъезде велосипед и решил похитить его для извлечения денежной выгоды. Похищенное он сразу же продал за 500 рублей, а деньги потратил на спиртное. Полицейские изъяли велосипед, имущество будет возвращено законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ - кража. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.