Тихоокеанское
информационное агентство
10 Июня 2021
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15:22, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Южно-Сахалинска украл смартфон, который его хозяин оставил заряжаться

Житель Южно-Сахалинска украл смартфон, который его хозяин оставил заряжаться

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего гражданина, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Как сообщили ТИА «Острова» в полиции региона, установлено, что обвиняемый находился с двумя знакомыми девушками в одном из местных ночных клубов. Там они познакомились с потерпевшим и начали распивать спиртное совместно. Позже компания продолжила распивать алкоголь рядом на парковке. У потерпевшего разрядился мобильный телефон, и он попросил одну из девушек поставить его на зарядку. Девушка отнесла смартфон в находящийся рядом салон красоты и оставила там. В это время обвиняемый решил похитить устройство, чтобы в дальнейшем его продать. Примерно через полчаса зашел в салон и пояснил сотрудницам, что аппарат принадлежит якобы его знакомой, а он пришел его забрать. Обвиняемый отсоединил смартфон от зарядного устройства и положил его в карман. Впоследствии злоумышленник продал похищенный гаджет. Ущерб составил 70 тысяч рублей.

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