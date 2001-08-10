В Южно-Сахалинске вор совершил рейд по сковородкам и красной икре

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении серии краж, а также нескольких покушений на хищение имущества из магазинов областного центра.

Установлено, что в конце ноября прошлого года обвиняемый находился в одном из супермаркетов города. Там, проходя мимо отдела с морепродуктами, фигурант обратил внимание на банки с красной икрой. Он решил похитить несколько штук. Злоумышленник спрятал под куртку 4 банки деликатеса и попытался выйти с ними из магазина, но был обнаружен сотрудниками охраны, которые сразу же вызвали для разбирательства экипаж полиции.

Он же, 15 декабря, находясь в областном центре, направился в другой супермаркет, откуда планировал похитить какие-либо дорогостоящие товары, чтобы в дальнейшем перепродать. Зайдя в магазин, фигурант встретил свою знакомую, у которой с собой был рюкзак. Обвиняемый попросил женщину дать ему на время указанную сумку, при этом не стал ей сообщать о своих намерениях. Находясь в отделе морепродуктов, обвиняемый решил похитить 10 банок красной икры. Осмотревшись по сторонам и убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, мужчина сложил их в рюкзак и беспрепятственно вынес из магазина. Ущерб составил более 10 тысяч рублей. Похищенную икру обвиняемый впоследствии сбыл, выручив за нее 7 тысяч рублей.

В январе текущего года, находясь в одном из местных торговых дискаунтеров, фигурант обратил внимание на ящики со сковородами, которые стояли в торговом помещении. Он взял тележку и положил в нее две коробки с кухонной утварью, после чего вышел из магазина, пройдя мимо сотрудника охраны. Далее злоумышленник направился на рынок, где продал похищенную посуду. По аналогичной схеме фигурант совершил еще несколько краж из указанного магазина. Всего, за 5 дней злоумышленник похитил 115 сковород, и все их впоследствии продал. Сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей.

Также гражданин обвиняется в краже брендированного алкоголя общей стоимостью более 10 тысяч рублей и еще одной попытке хищения дорогостоящих морепродуктов, а именно гребешка и палтуса.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде по существу, сообщили ТИА "Острова" в островном УМВД.