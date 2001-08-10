Южносахалинец привлёк друга к краже из грузовика, стоявшего на улице
Следствием УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя. Гражданин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
Установлено, что в ноябре прошлого года обвиняемый, находясь в районе улицы Горького, обратил внимание на припаркованный неподалеку грузовой автомобиль. Фигурант увидел, что в кузове машины лежат траверсы, аккумуляторы и другое ценное имущество. Предположив, что транспорт не оборудован системой сигнализации, мужчина принял решение на следующий день вернуться к машине, чтобы похитить указанные вещи.
Обвиняемый понимал, что один он не справится, поэтому попросил своего знакомого помочь. Злоумышленник не стал рассказывать, что данное имущество ему не принадлежит. Мужчины направились на машине к месту, где был припаркован указанный грузовик. Знакомый фигуранта остался в своем автомобиле, а сам злоумышленник начал доставать имущество и перекладывать его в машину товарища. После этого мужчины отвезли похищенное на территорию продовольственной базы и сложили его в один из контейнеров, откуда оно впоследствии было изъято сотрудниками полиции.
Материалы уголовного дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.
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