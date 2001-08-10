Сахалинка нашла кредитку, обнулила её и получила уголовное дело

9 июня в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 51-летней жительницы областного центра. Потерпевшая сообщила, что с её утерянной карты пропало более 8 тысяч рублей.

Как сообщили ТИА "Острова" в УМВД, сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили личность гражданки, похитившей деньги с карты и выяснили все обстоятельства произошедшего. Как оказалось, кредитку с системой бесконтактной оплаты нашли на улице дети. 36-летняя жительница областного центра забрала у них её и пошла по магазинам. В нескольких торговых точках она осуществила различные покупки, потратив 8 тысяч рублей. В дальнейшем она выбросила карту в мусорное ведро, чтобы избавиться от улики.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации - кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств. В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.