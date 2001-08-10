Тихоокеанское
информационное агентство
11 Июня 2021
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У горящего дома в Южно-Сахалинске расположились медики, полиция и чиновники
14:22, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка нашла кредитку, обнулила её и получила уголовное дело

9 июня в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску  поступило заявление от 51-летней жительницы областного центра. Потерпевшая сообщила, что с её утерянной карты пропало более 8 тысяч рублей.

Как сообщили ТИА "Острова" в УМВД, сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили личность гражданки, похитившей деньги с карты и выяснили все обстоятельства произошедшего. Как  оказалось, кредитку с системой бесконтактной оплаты нашли на улице дети. 36-летняя жительница областного центра забрала у них её и пошла по магазинам. В нескольких торговых точках она осуществила различные покупки, потратив 8 тысяч рублей.  В дальнейшем она выбросила карту в мусорное ведро, чтобы избавиться от улики.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации  - кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств. В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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